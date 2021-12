Das ist Bona

Bona ist ein familiengeführtes, nach eigenen Angaben auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Unternehmen, das Produkte für die Bereiche Verlegung, Renovierung, Pflege und Restaurierung hochwertiger Böden anbietet. Bona wurde demnach 1919 gegründet und war das erste Unternehmen in der Branche, das ein komplettes System von wasserbasierten Hartholzbodenveredelungs- und Bodenpflegeprodukten anbot. Heute bietet Bona Produkte für, so heißt es, fast alle hochwertigen Bodenbeläge an, darunter Holz, Fliesen, Vinyl, elastische Materialien, Gummi und Laminat.