Plus

und Risikogruppen an der Reihe) oder auf der Internetseite www.impftermin.rlp.de oder telefonisch unter 0800/57 58.100 angemeldet haben. Anrufe im Impfzentrum sind zwecklos. Bei der Anmeldung wird die Zugehörigkeit zur priorisierten Gruppe überprüft und ob keine Kontraindikationen für eine Impfung vorliegen. Auch ist es möglich, sich für einen Doppeltermin für zwei Personen anzumelden. Man registriert sich mit seiner E-Mail-Adresse und erhält eine Mail mit einem Link zum Onlineformular. Das füllt man dann aus und schickt es zurück. Im Regelfall innerhalb weniger Tage wird ein Terminpaar (für Erst- und Zweitimpfung) vergeben und per Mail und/oder auf dem Postweg bestätigt. In welchem Impfzentrum der Impftermin stattfindet, richtet sich nach dem Wohnortprinzip. „Eine freie Auswahl des Impfzentrums wie auch des Impfstoffs ist derzeit aus logistischen Gründen nicht möglich“, heißt es aus Mainz. sc