Archivierter Artikel vom 02.08.2021, 19:27 Uhr

Das Hilfsprogramm der KSK

Um die akute Notlage der Bevölkerung ein wenig zu lindern, stellt die Kreissparkasse Ahrweiler Spendenmittel in Höhe von einer halben Million Euro bereit. Damit soll jenen Kreisbewohnern, die durch die Flut in finanzielle Not geraten sind, schnell und unkompliziert geholfen werden. Darüber hinaus hat die Sparkassen-Finanzgruppe rund 5 Millionen Euro eigene Spendengelder gesammelt, der Löwenanteil fließt in den Kreis Ahrweiler.