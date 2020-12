„Wird es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt in Braubach geben?“ Diese Frage beschäftigt die Stadt Braubach als Veranstalter seit einiger Zeit und wurde von bisherigen Standbetreibern mehrfach gestellt. Fest steht, dass es einen Weihnachtsmarkt in der bisherigen Form in der Altstadt nicht geben wird. Es ist hier nicht möglich, die Corona-Vorschriften einzuhalten.