Das haben Bauausschuss und Stadtrat zum Bauprojekt entschieden

Der Bauausschuss und der Stadtrat von Simmern haben einen gemeinsamen Beschluss zum Bauprojekt am Simmerbach gefasst. Nach verschiedenen Besprechungen und einer letzten intensiven Sitzung gab es finale Änderungen. Bezüglich des Abstands der Bebauung zum Simmerbach und hinsichtlich einer fußläufigen Verbindung zwischen dem Frickeheim und der Fußgängerbrücke in der Kuhnengasse wurden in der Sitzung letzte Änderungen fixiert. Die übrigen Anpassungen waren im Vorfeld der Sitzung zwischen Planer und den Fraktionen diskutiert und erarbeitet worden. So lautet der finale Beschluss des Stadtrates, auf dessen Basis ein vorhabenbezogener Bebauungsplan erstellt werden muss, der ins Verfahren geht: