Das Gastgewerbe – die Kommunikation mit dem Gast ist alles

Kaum einer Branche setzt die Pandemie so zu wie Gastronomie und Hotellerie. In Normalzeiten stresst der Fachkräftemangel – 80 Prozent aller Betriebe sind davon betroffen. Mit Corona kommt das Ausbleiben der Gäste hinzu. Und so gilt es, im Gespräch zu bleiben. Johanna Körper, gerade erst in die Gastroszene eingestiegen, machte vor, wie man mit seinen Gästen digital kommuniziert. Sie schrieb: „Hallo, Ihr Lieben! Die Pandemie hat uns fest im Griff. Seit wenigen Tagen gibt es neue Bestimmungen, die wir ausführen. Wir werden die Regeln anpassen, sodass wir Euch einen sicheren Aufenthalt gewährleisten können und auch uns einen gewissen Schutz bieten. Darum gilt bei uns 2G (geimpft/genesen) im Innen- und Außenbereich, ausgenommen sind Kinder bis zwölf Jahre und drei Monate, Jugendliche bis 17 dürfen mit einem aktuellen Negativtest rein. Nachweis mit Impf- und Personalausweis. Überall gilt Maskenpflicht, nicht am Platz. Vor Betreten sind die Hände zu desinfizieren. Kontaktdatenerfassung über Luca-App oder Datenblatt. Die Innenräume werden mit maximal 30 Leuten besetzt. Dabei können wir guten Gewissens ausreichend Platz zwischen den Gästen zusagen. Wir möchten damit unseren Beitrag zum sicheren Umgang mit der Pandemie leisten und Euch die Möglichkeit auf einen entspannten Aufenthalt bieten. Lasst uns zusammenhalten, die Adventszeit einläuten und uns auf ein, zwei Glühwein bei Frau K! treffen. Wir freuen uns auf Euch.“ mz