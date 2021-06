273 Kraftfahrzeuge und 32 Radfahrer waren in der am stärksten befahrenen Stunde zwischen 7.30 und 8.30 Uhr in Richtung Balduinbrücke unterwegs, 153 Kfz und 21 Radfahrer in Richtung Neuendorf. Am Nachmittag war die höchste Belastung zwischen 16.15 und 17.15 Uhr, da wurden 245 Kfz und 13 Radfahrer in Richtung Balduinbrücke und 201 Kfz und 32 Radfahrer in Richtung Neuendorf gezählt.

„Durch Hochrechnung kann man einen Querschnittswert für beide Fahrtrichtungen von 4460 Kfz/24 Stunden für den normalen Werktag für den Brenderweg angeben.“ Der Schwerverkehrsanteil wird auf 5 Prozent beziffert, wobei der größte Anteil von den Linienbussen entsteht, so Knaak. Der Radverkehrsanteil beträgt über den Tag verteilt etwa 11 Prozent.