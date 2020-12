Straßenhaus

Der erste Pfiff von Matthias Vogel am Samstagnachmittag auf dem Kunstrasenplatz in Straßenhaus ist ein Startsignal für die beide Mannschaften, sich in den Mannschaftskabinen bereit zu machen und allmählich in Richtung des Spielfeldes zu gehen. In Zeiten von Hygiene- und Abstandsregelungen setzt sich das dreiteilige Puzzle, das zu einem Fußballspiel gehört, erst nach und nach zusammen.