Das Domkapitel Das Domkapitel ist ein Kollegium von Priestern, die für die Liturgie an der Kathedrale Sorge tragen. Daraus ergeben sich auch Verantwortungen für das Bauwerk und die Dommusik. Der Vorsitzende ist der Domdekan.

Derzeit gehören dem Domkapitel neben dem Domdekan vier residierende und zwei nicht residierende Kapitulare an. Dem Domkapitel kommt während der sogenannten Sedisvakanz, der Zeit, in der der Bischofsstuhl der Diözese nicht besetzt ist, sowie bei der Bestellung eines neuen Bischofs eine wichtige Aufgabe zu. Das Gremium wählt einen Diözesanadministrator, der das Bistum in der Übergangszeit leitet. Dann ist es seine Aufgabe aus einer Liste des Papstes mit drei Personalvorschlägen einen Bischof zu wählen. Als Konsultorenkollegium nimmt es Rechte in der Vermögensverwaltung des Bistums wahr.