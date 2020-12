Mainz

Natürlich geht die Corona-Krise auch an den Studierenden nicht spurlos vorüber. So beginnt das Sommersemester in Rheinland-Pfalz größtenteils mit digitalen Veranstaltungen. Für mündliche Prüfungen und Praxisveranstaltungen, die spezielle Labor- oder Arbeitsräume erforderten, können die Hochschulen in Ausnahmefällen und unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen ab Anfang Mai geöffnet werden, teilte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) in Mainz mit. Und finanzielle Unterstützung soll es auch geben.