Das Bensberger Mediationsmodell

Das Bensberger Mediationsmodell wurde 1995 von einem pädagogischen Trainerteam unter Günther Braun an der Thomas-Morus-Akademie in Bensberg entwickelt. Es ist das erste ganzheitlich und vernetzte Mediationsmodell für Kinder und Jugendliche in Deutschland, das schulformübergreifend von der Kindertagesstätte bis zur berufsbildenden Schule eingesetzt werden kann.Das BMM arbeitet auf zwei Ebenen, der Präventions- und der Interventionsebene.