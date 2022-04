Das bedeutet spots.

Die Deutsche Filmakademie will mit ihrem neuen Projekt spots. Bündnisse für Filmkultur, Jugend und Demokratie kulturelles und soziales Engagement stärken. Dabei hat, wie es in einer Pressemitteilung heißt, die Unterstützung von Kinos im ländlichen Raum, die eine wichtige Rolle im kulturellen Austausch innehaben, eine ebensolche Bedeutung.

Das übergeordnete Ziel dabei ist stets die langfristige Etablierung und Unterstützung von regionalen Bündnissen: einem lokalen Kino als Kulturort, einer Schule und einer soziokulturellen Institution oder Jugendinitiative. „Die Stärkung von Zivilgesellschaft und Filmkultur geht bei spots. Hand in Hand“, teilen die Verantwortlichen mit.

Das Projekt richtet sich an Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren und Erwachsene und möchte mit Workshops zu Filmbildung und Antidiskriminierung das kulturelle Leben, die Vielfalt und den demokratischen Austausch an den jeweiligen Standorten stärken. Jedes der am Ende 36 lokalen Bündnisse wird bis zum abschließenden, selbst kuratierten und organisierten Kinofest von einem Mitglied der Deutschen Filmakademie als Pate oder Patin begleitet. Auch nach Abschluss des Projektes werden die spots-Partner unterstützt.