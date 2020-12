Archivierter Artikel vom 22.05.2020, 18:10 Uhr

freigelegt werden. Die dabei entstehenden Böschungen sollen neu modelliert werden. Dieses Gewerk liegt in der Regie der für den Bach zuständigen Verbandsgemeinde und wird vom Land innerhalb der Aktion Blau Plus mit 90 Prozent gefördert. Das Umfeld, soll im Zug des Rahmenplans „Rheinufer Süd“ bis zum Schiffsanlieger der Firma Gilles zu einem Naherholungsareal umgestaltet werden. Hierfür ist die Stadt Vallendar zuständig. Das Büro BBP aus Kaiserslautern hat dazu die Entwurfsplanung erstellt. Die geschätzten Kosten in Höhe von 960.000 Euro können mit bis zu 70 Prozent im Programm „Stadtumbau“ gefördert werden. Darüber werden bereits Gespräche mit der zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) geführt. Der neue Anlegesteg wird von der Firma Gilles getragen. wfs