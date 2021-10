Darum geht es

„Anfang Dezember ist die Welt in Nastätten noch in Ordnung: Die Menschen bereiten sich auf Weihnachten vor, auch Undine und ihre Freundinnen freuen sich auf eine besinnliche Zeit. Doch plötzlich müssen sie sich Sorgen um Sabine und ihre Tochter machen. Was ist da los? Sind die beiden in Gefahr? Als dann auch noch eine Leiche gefunden wird, überschlagen sich die Ereignisse, und die Polizei sucht mit Nachdruck nach dem Mörder. Undine und Lene beteiligen sich natürlich an den Ermittlungen, auch wenn sie wissen, dass es Reiner alles andere als recht ist.“