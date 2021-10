Daniel Schauff zum Preis für den Karneval

Der Bendorfer Karneval erhält in diesem Jahr den Kulturpreis der Stadt – erstmals. Wenn's nicht so gut passen würde, elf Vereine als elfte Preisträger, wär's fast ein Skandälchen, ist der Bendorfer Karneval doch bekannt, selbst jemandem, der Bendorf gerade kennenlernt. Nun fällt es dem Kunst- und Kulturliebhaber bisweilen schwer, den Karneval als vollständiges Mitglied der feuilltonistischen Familie zu akzeptieren. Schließlich fällt es ihm auch schwer, über den Witz des Narren zu lachen. Da sind Heavy-Metal-Musik, die durchaus komplex sein kann, und Malerei und Bildhauerei schon deutlich näher an dem, was gemeinhin als Kunst gilt. Trotzdem scheint die Begründung, die die CDU-Fraktion im Bendorfer Stadtrat ihrem Preisträgervorschlag beilegt, einleuchtend. Denn die Bendorfer Karnevalisten haben selbst in der schweren Corona-Zeit das Kulturgut Karneval irgendwie aufrechterhalten und damit nicht zuletzt den gebeutelten Kindern ein Lachen ins Gesicht gezaubert. Preis: verdient.

