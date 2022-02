Plus

Daniel Radmann coacht Frankenthaler Reserve

Die Oberliga-Meisterschaft ist für den Kreuznacher HC außer Reichweite geraten. Am Ende dürfte trotzdem ein Bad Kreuznacher über den Titel jubeln: Daniel Radmann, der Trainer der TG Frankenthal II, ist in Bad Kreuznach geboren und wohnt an der Nahe. „Die Fahrten nach Frankenthal sind lang, aber ich fühle mich sehr wohl bei der TG“, erklärt der Reservecoach, der den engen Austausch mit der Vereinsführung und dem Bundesliga-Trainer lobt.