Daimler will Verbrenner abschaffen und Akkus selbst bauen Daimler will sich bei Pkw bald von der Verbrennertechnologie verabschieden. Man will unter dem Leitbegriff „Electric only“ das ganze Geschäft der Marke Mercedes-Benz auf elektrisches Fahren ausrichten. Schon 2025 wollen die Schwaben rund 50 Prozent ihrer Neuverkäufe mit vollelektrischen oder Plug-in-Autos erzielen.

Das sind doppelt so viele wie bisher geplant. Man bereitet sich zudem vor, bis zum Ende des Jahrzehnts „vollelektrisch zu werden“. Das Unternehmen kündigte an, zwischen 2022 und 2030 sind Investitionen von mehr als 40 Milliarden Euro in batterieelektrische Fahrzeuge vorgesehen. Konkret sollen bei Mercedes alle neuen Fahrzeugarchitekturen ab 2025 elektrisch sein. Ebenfalls bis Mitte des Jahrzehnts sollen Kunden für jedes Modell auch vollelektrische Alternativen zur Auswahl stehen. Daimler will nun auch mit Partnern zusammen in größerem Maßstab Batteriezellen produzieren und acht große Fabriken dafür errichten.