Crowdfunding oder ein Förderverein als Geldquelle? Wenn es um Haushaltsmittel geht, steht der Kreis Altenkirchen notgedrungen oft auf der Bremse. Das machte auch Tobias Gerhardus in der jüngsten Sitzung des Schulträgerausschusses deutlich, als das Lehrerteam der Geschwister-Scholl-Gesamtschule den Mitgliedern das Sternwarten-Projekt vorstellte. „Das wird in diesem Jahr nichts mehr“, betonte der Erste Kreisbeigeordnete mit Blick auf den Konsolidierungskurs. Von Markus Kratzer

Doch aus dem Gremium kamen durchaus alternative Ideen, um erfolgreich nach den Sternen zu greifen. Finanzielle Unterstützung über Crowdfunding brachte Andrea Lottritz-Roth von der Förderschule am Alserberg in Wissen ins Gespräch, um Sponsoren für das Projekt zu gewinnen. Für Doris John, selbst einmal Schulleiterin in Betzdorf, wäre auch ein eigener Förderverein denkbar, der die hoch fliegenden Ideen finanziell auf solide irdische Basis stellen könnte. Gerhardus hörte die Vorschläge nachvollziehbar gern, ohne dass er den Kreis, wie er betont, damit aus der Verantwortung nehmen wolle. Markus Kratzer