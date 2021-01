Covid-19-Ausbruch hielt Einrichtung in Atem Im Seniorenzentrum Marienstift gab es im Dezember einen größeren Corona-Ausbruch. Das teilte die Einrichtung auf Anfrage der Rhein-Zeitung mit. Trotz umfangreicher Hygiene- und Schutzmaßnahmen wurden 36 Bewohner sowie 20 Mitarbeiter positiv getestet.

In Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden habe man Maßnahmen zur Bekämpfung des Ausbruchs ergriffen. Bereits zum Jahreswechsel hob das Gesundheitsamt das befristete Besuchsverbot für die Einrichtung wieder auf. Kein Bewohner oder Mitarbeiter wurde in den vergangenen Wochen mehr positiv getestet. Es befinden sich auch keine Personen mehr in Quarantäne. Bis zu zweimal wöchentlich werden Mitarbeiter und Bewohner getestet, zusätzlich erfolgen Besuchertestungen. Das strenge Schutz- und Hygienekonzept werde weiter umgesetzt.