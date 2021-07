Corona-Zahlen Kreis Neuwied

Positive Fälle Infizierte inTodes- seit Beginn Quarantänefälle

Stadt NR35171591

VG Asbach926018

VG Bad Hön.46106

VG Dierdorf42909

VG Linz705021

VG Puderb.520216

VG Re.-Wa.1157520

VG Unkel511014

Gesamt822622195

In der tagesaktuellen Berechnung des Landesuntersuchungsamtes (LUA) beträgt der Inzidenzwert für den Kreis Neuwied 8,2. Der Blick ins Umland: Für den Kreis Ahrweiler meldet das LUA 1,5, für den Kreis Altenkirchen 0,8, für den Kreis MYK 9,8, für die Stadt Koblenz 6,1 und für den Westerwaldkreis 1,5. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW gibt seine Inzidenz mit 4,3 an (laut RKI). Im Impfzentrum Oberhonnefeld wurden am Donnerstag 81 Erst- und 699 Zweitimpfungen verabreicht.