Corona-Zahlen an Schulen in Deutschland gehen zurück

An den Schulen in Deutschland sind die Corona-Zahlen weiter gesunken. Wie aus Daten der Kultusministerkonferenz (KMK) hervorgeht, waren in der vergangenen Woche 86.000 Corona-Infektionen bei Schülerinnen und Schülern bekannt (Vorwoche: 96.000). Zurückgegangen auf 111.000 ist auch die Zahl der Schüler, die darüber hinaus in Quarantäne waren (Vorwoche: 131.000).