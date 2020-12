Archivierter Artikel vom 12.03.2020, 18:13 Uhr

Corona-Verdachtsfälle in Bingen nicht bestätigt

Die Tests auf das neuartige Coronavirus in Bingen sind negativ, das teilt die Stadtverwaltung Bingen mit. Beide Verdachtsfälle in Bingen-Büdesheim, die am Mittwoch zu einer Schließung des dortigen Schulzentrums geführt hatten, haben sich nicht bestätigt. Die betroffenen Einrichtungen (die Realschule plus Am Scharlachberg, die Grundschule am Entenbach sowie der Hort Wuselkiste), die auch am Donnerstag vorsorglich geschlossen blieben, öffnen am heutigen Freitag, 13.