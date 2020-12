Karlsruhe

Was in der 1., 2. und 3. Fußball-Liga längst zum Alltag gehört, kommt jetzt auch in der Regionalliga Südwest: Wie in einer Pressemitteilung erklärt wird, dürfen ab sofort nur noch Spieler, Teamoffizielle und Schiedsrichter an Partien mitwirken, die ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen können. „Neben umfangreichen Hygienekonzepten der Vereine soll auch dadurch ein Beitrag zur Eindämmung der Corona-Virus-Pandemie geleistet werden“, heißt es in dem Schreiben. Eine Anbieter-Firma stellt den Vereinen das notwendige Gesamtpaket zur Verfügung. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Klubs um die Kosten herumkommen. Wiedemann beziffert die finanziellen Mehrbelastungen pro Spieltag auf 250 bis 300 Euro pro Verein.