Corona-Regeln auf dem Oktobermarkt Auf den vier Plätzen, auf denen der Nastätter Oktobermarkt stattfinden wird, wird es eine Zugangskontrolle nach der „2 G plus“-Regel geben. Die Corona-Verordnung biete die Möglichkeit, das Abstands- und Maskengebot aufzuheben, „wenn die Zahl der nicht-immunisierten Personen je nach Warnstufe eingeschränkt wird“, erläutert Stadtchef Marco Ludwig. Diese Möglichkeit werde für den Zentral- und Römerplatz sowie den Platz de Formerie genutzt.

Die Zahl der getesteten Personen ist hier auf 25 beschränkt. Auf dem Markt- und Rewe-Platz gilt eine Abstands- und Maskenpflicht, dafür sind hier mehr Nicht-Immunisierte zugelassen. So sollen auch Kinder und Jugendliche, die teils noch keine Impfmöglichkeit hatten, ihren Spaß mit Fahrgeschäften haben können, so Ludwig. Eine Testpflicht für Nicht-Geimpfte entfalle für Kinder bis einschließlich 11 Jahre sowie für Schüler mit Schülerausweis – das gelte auch in den Ferien. csa