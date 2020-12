Ahrweiler

Seit dem Wochenende sind 37 Spätaussiedler aus Kasachstan in der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz, kurz AKNZ, in Ahrweiler untergebracht. Sechs davon sind mit dem Coronavirus infiziert. Unsere Zeitung hatte am Montag angefragt, wie man aus Zentralasien bis nach Ahrweiler reisen kann, ohne auf Corona getestet worden zu sein. Erst am Donnerstag haben Bundesinnenministerium (BMI) und Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BBK), die Träger der AKNZ, die Fragen beantwortet – bei der entscheidenden Frage gibt das Ministerium jedoch den Schwarzen Peter weiter.