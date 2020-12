Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 15:57 Uhr

Corona-Fall: Kindergarten in Singhofen bleibt bis auf Weiteres geschlossen

Ein Kind aus dem Kindergarten Am Kaspersbaum in Singhofen wurde positiv auf den Covid-19-Erreger getestet. Deshalb bleibt die Einrichtung, wie Landrat Frank Puchtler mitteilt, in Abstimmung mit dem Träger, der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, bis auf weiteres geschlossen.