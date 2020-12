Neuwied/Leutesdorf

Engers, Rodenbach oder Leutesdorf: Die Liste der Kindertagesstätten, die wegen eines Corona-Falles schließen müssen, wird zurzeit beinahe täglich länger. Nach der Villa Regenbogen in Engers und einer Einrichtung in Rodenbach unterbrechen inzwischen auch die Kindergärten Kinderschiff und Heilig Kreuz in der Stadt sowie St. Laurentius in Leutesdorf nach einer Corona-Infektion ihren Betrieb.