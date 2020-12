Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 17:11 Uhr

Corona-Ambulanz in der Stadt Neuwied geht in Betrieb

Die fünfte und mit Abstand größte Corona-Ambulanz im Kreis geht am Dienstag in Betrieb: Fast alle niedergelassenen Hausärzte der Stadt Neuwied und aus dem Wiedtal tun sich zusammen und bieten nahe der Fieberambulanz im Gewerbegebiet Friedrichshof drei Mal in der Woche eine spezielle Corona-Sprechstunde von 15 bis 17 Uhr an. Im Zehnminutentakt sollen die Patienten untersucht, gegebenenfalls krankgeschrieben und zum Abstrich geschickt werden. Wie Ärzteobfrau Dr.