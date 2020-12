Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 18:33 Uhr

Kreis MYK

Corona: Sechs Personen positiv getestet

Es gibt einen Genesenen in der Stadt Koblenz sowie sechs Personen – vier in der Stadt Koblenz sowie je eine in der Stadt Andernach und in der Verbandsgemeine Weißenthurm –, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit steigt sie Zahl aktiver Corona-Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz auf 33 – 17 im Kreis MYK und 16 in der Stadt Koblenz. Die aktiven Fälle verteilen sich wie folgt: Stadt Andernach (2), Stadt Bendorf (1), Stadt Koblenz (16), Stadt Mayen (0), VG Maifeld (5), VG Mendig (0), VG Pellenz (0), VG Rhein-Mosel (2), VG Vallendar (1), VG Vordereifel (0), VG Weißenthurm (6).