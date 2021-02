Corona im evangelischen Kindergarten: Einrichtung bleibt zu Auch im evangelischen Kindergarten in Kirchen gibt es einen Corona-Fall. Bei einer Erzieherin wurde das Virus festgestellt. Die Einrichtung wurde bis Samstag – wie alle anderen Kitas auch – im normalen Regelbetrieb geführt: An die Eltern wird appelliert, ihre Kinder möglichst zu Hause lassen, sodass deutlich weniger Kinder betreut werden müssen als sonst.

Seit am Samstag die Corona-Erkrankung nachgewiesen wurde, ist das Haus in der Heinrich-Klostermann-Straße geschlossen. Pfarrer Eckhard Dierig erklärte auf RZ-Anfrage: „Betroffen ist eine der Mitarbeiterinnen. Alle anderen sind in Quarantäne geschickt und getestet worden, die Ergebnisse stehen aber noch aus. Das kann jetzt bis zu fünf Tage dauern, daher bleibt die Kita mindestens für den Rest der Woche geschlossen.“ Von Corona-Fällen bei den Kindern, wie kolportiert wird, sei ihm nichts bekannt, so Dierig. Wenn keine weiteren Fälle nachgewiesen würden, könne man nächste Woche wieder öffnen. Mit Kitaleiterin Natascha Graf stehe er derzeit im ständigen Austausch. sel