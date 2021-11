Corona: Derby in Andernach gegen Mendig wurde verlegt

Das für Sonntag angesetzte Derby in der Fußball-Rheinlandliga zwischen der SG 99 Andernach und der SG Eintracht Mendig/Bell ist in einvernehmlicher Absprache verlegt worden. Bei der SG 99 ist es zu mehreren Coronafällen gekommen. Die betroffenen Spieler sind zwar in Quarantäne, die Partie hätte ausgetragen werden können, aber die Mendiger sind der Andernacher Bitte um Verlegung gern nachgekommen.