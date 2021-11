Corona: Derby abgesagt

Das am heutigen Freitag geplante Derby zwischen dem FC Hennweiler und dem SV Oberhausen wurde aufgrund eines positiven Corona-Tests bei den Gastgebern abgesetzt. Dadurch ist in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld 1 aus dem Kreis Bad Kreuznach nur die Spvgg Teufelsfels im Einsatz. Sie erwartet am Sonntag um 14.45 Uhr als Vorletzter das Schlusslicht, die Spvgg Fischbach, zum Kellerduell.