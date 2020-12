Das klingt erst einmal gut: Im Krankheitsfall müssen Patienten wochenends oder nachts nicht stundenlang in der Bereitschaftspraxis ausharren, bis sie dran sind, sondern der Arzt kommt je nach Krankheitsverlauf zu ihnen nach Hause. Das funktioniert jedoch nur, weil zuvor am Telefon vorsortiert wird, wer wo behandelt werden soll. Mancher Patient wird künftig wohl auf die Sprechzeiten des Hausarztes vertröstet, wenn es nicht so dringlich ist. Die Einschätzung trifft dann nicht mehr er selbst, sondern eine Fachkraft am Telefon.