Archivierter Artikel vom 16.09.2020, 21:33 Uhr

Bad Neuenahr Constantin Schmitz siegt in Bad Neuenahr Die 16. Auflage des Tennisturniers ICX Templant Open war für den ausrichtenden HTC Bad Neuenahr ein besonderer Höhepunkt im von der Corona-Pandemie geplagten Sportjahr. Die Turnierleiter Philipp Gödtel und Alexander Leeser freuten sich über 55 Meldungen und besonders auch darüber, dass es Lokalmatadorin Laura Schmitz bis ins Viertelfinale schaffte.

Im Halbfinale standen dann aber in Alissa Schmitz, Luisa Meyer auf der Heide, Luca Vocke und Laura Böhner die vier topgesetzten Spielerinnen. Schmitz als Nummer eins wurde Turniersiegerin vor der an Nummer zwei gesetzten Meyer auf der Heide. Bei den Männern schlug der Remagener Constantin Schmitz Mika Berghaus glatt in zwei Sätzen, während sich Tim Focht und Christian Hansen das längste Spiel des Turniers lieferten. Nach über dreieinhalb Stunden stand letztendlich Ü 30-Spieler Hansen im Finale. Dort allerdings spielte Constantin Schmitz seinen Heimvorteil aus und siegte souverän mit 6:2, 6:3.