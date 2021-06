Clemens Hoch – Jurist aus Andernach Der gebürtige Andernacher Clemens Hoch studierte von 1998 bis 2003 Jura an der Uni Bonn. Von 2006 bis 2013 arbeitete der heute 43-Jährige in einer Kanzlei als Rechtsanwalt. Bei der Landtagswahl im März 2006 holte er für die SPD das Direktmandat im Wahlkreis 11 (Andernach).

2011 verlor er seinen Wahlkreis an Hedi Thelen (CDU), zog aber dennoch über die Landesliste ins Parlament. 2013 schied er wieder aus, um in die Staatskanzlei zu wechseln. Im Zuge der Regierungsumbildung im November 2014 stieg Hoch zum Chef der Staatskanzlei im Rang eines Staatssekretärs auf. Im März 2016 wurde er erneut als Direktkandidat in den Landtag gewählt, verzichtete aber auf das Mandat, weil er auch der neuen Regierung als Chef der Staatskanzlei angehörte. Seit dem 18. Mai 2021 ist er Minister für Wissenschaft und Gesundheit.