Der Polizei wurde erstmals am 30. Dezember 2019 ein zuvor begangener Einbruch in ein Wohnhaus in der Kronweilerer Hauptstraße gemeldet, bei dem zwei Fernseher gestohlen wurden. In der Neujahrsnacht waren nach Auskunft der Ermittler Unbekannte in gleich drei Gebäude in der Hauptstraße eingestiegen, wobei unter anderem Schmuck und Bargeld entwendet wurden.