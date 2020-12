Archivierter Artikel vom 24.05.2020, 14:51 Uhr

Colitis Ulcerosa ist eine chronische Erkrankung des Dickdarms und verursacht Geschwüre in der inneren Schleimhaut-Schicht des Darms.

Bei Morbus Crohn handelt es sich ebenfalls um eine chronische Erkrankung. Im Unterschied zur Colitis Ulcerosa betrifft Morbus Crohn den gesamten Verdauungstrakt – von der Mundhöhle bis zum After. In Deutschland wird die Zahl der Colitis-Ulcerosa-Patienten auf 168.000 geschätzt. In einer Kleinstadt mit 10.000 Einwohnern leben deshalb vermutlich im Durchschnitt 20 Betroffene. fab