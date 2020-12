Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 16:46 Uhr

Chronik spiegelt Geschehen wider

Neun Sport treibende Vereine aus Wirges haben sich Mitte vergangenen Jahres zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen, um in ausschließlich ehrenamtlicher Teamarbeit Licht in das Wirgeser Sportgeschehen zu bringen und 130 Jahre Sportgeschehen in der Stadt in einer Chronik vorzustellen.