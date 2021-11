Christmas Garden lockt ab Donnerstag auf die Festung

Plus

Am Donnerstag kann der zwei Kilometer lange Rundkurs Christmas Garden auf der Festung erstmals besucht werden, die offizielle Eröffnung ist am Freitagabend. Geöffnet ist der illuminierte Kurs dann bis zum 9. Januar täglich von 17 bis 22 Uhr (Ausnahmen: Am 22./23. und 29./30. November sowie am 24. und 31. Dezember ist das Gelände geschlossen). Der letzte Einlass in den Christmas Garden und in den Rundweg ist um 21 Uhr. Verkauft werden personalisierte Eintrittskarten, die für ein bestimmtes Zeitfenster zum Einlass gelten, um Gedränge zu vermeiden. Die Karten kosten für Erwachsene ab 15 Euro (nur Christmas Garden) beziehungsweise ab 24 Euro (inklusive Seilbahn), es gibt Familienkarten.