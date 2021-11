Christian Kunst zur Bedeutung von Daten bei Corona: Bund und Länder müssen Irrweg schnell beenden

Daten können Leben retten, Daten können auch über das Schicksal von Menschen bestimmen, Daten können daher auch über Leben und Tod entscheiden. Was bis März 2020 wohl nur in den Elfenbeintürmen einiger weniger Wissenschaftler Beachtung gefunden haben dürfte, ist heute der Diskussionsstoff in Parlamenten und Talkshows. Ob R-Wert, Inzidenzzahlen oder aktuell die Hospitalisierungsrate – Daten sind die Grundlage für politische Entscheidungen in der Corona-Pandemie geworden, über Wohl und Wehe von Menschen.