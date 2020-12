Archivierter Artikel vom 30.05.2020, 12:58 Uhr

Chorarbeit spielt in Lockerungsplanung noch keine Rolle

Im Stufenplan der Landesregierung für die Durchführung von Lockerungen spielt das Chorsingen momentan leider noch gar keine Rolle, moniert Kreis-Chorleiter Mario Siry. Er ist überzeugt: „Das erzeugt so langsam massiven Unmut bei den Sängern, weil in anderen Bereichen grundlegende Lockungen der bisherigen Einschränkungen verfügt wurden.“ Regionalvorsitzender Raimund Schäfer sagt: „Der Chorverband Rheinland-Pfalz hat ein Hygienekonzept erstellt, mit dem in kleinen Schritten eine Aufnahme der Probentätigkeit möglich wäre, und fordert unter Berücksichtigung dieses Konzepts und aktueller Forschungsergebnisse die Landesregierung auf, Chorproben zeitnah zu ermöglichen.