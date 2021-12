Chor wurde bereits 1995 gegründet

Begonnen hat alles mit einem Trommelkurs in der Kreismusikschule, berichtet der Heart-Chor auf seiner Internetseite. Aus den Teilnehmern des Kurses seien 1995 die Gründungsmitglieder des Chors geworden. Diesen leitete Karl-Gerhard Halstein, der ebenfalls Teilnehmer des Trommelkurses war. Bereits drei Jahre später übernahm Heiner Kochhan die Chorleitung, der bis 2009 die Geschicke des Chors in Händen hielt. Kochhan übergab den Dirigentenstab an Matthäus Huth. „Von nun ab wird es lauter und rockiger auf der Bühne“, schreibt der Chor in seiner Chronik. Mehr als 125 Stücke von Ballade bis Pop/Rock in Deutsch, Englisch und anderen Sprachen habe der Chor mittlerweile erarbeitet, darunter auch Hits wie „Bohemian Rhapsody“ von Queen oder Herbert Grönemeyers „Musik nur, wenn sie laut ist“.