Archivierter Artikel vom 02.09.2020, 11:50 Uhr

China, München, Hachenburg

Nach einem dualen Studium Hotel-Management in Freiburg und am Nürburgring arbeitete Timea Zimmer als Management-Trainee in einem Kempinski-Hotel in China. Steigerung der Gästeerfahrung war ihr Schwerpunkt. Danach führten ihre beruflichen Wege ins Kempinski Vier Jahreszeiten nach München, wo sie als Supervisor Reservierungen eingesetzt war.