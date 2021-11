Plus

„Leberhaken“ mit Luise Großmann und Hardy Krüger junior: Zwei besondere Filmvorführungen hat es im Kölner Kino Cinedom gegeben, auch um Walter Knieps zu unterstützen. Der Boxfilm „Leberhaken“, in diesem Jahr Eröffnungsfilm des wichtigen europäischen Independent-Filmfestival in Oldenburg, wurde dort ausgestrahlt. Alle Einnahmen an diesem Tag kamen dem Ahrweiler Boxklubbetreiber Walter Knieps zugute, der die beiden Hauptdarsteller für den Film trainiert hat.