CDU-Politiker machen sich am Ort ein Bild von der Lage

Bell/Rheinböllen

Nach dem offenen Brief, den die Tierparks des Landes an Ministerpräsidentin Malu Dreyer richteten, machten sich nun heimische CDU-Politiker am Ort ein Bild der Lage, wie sie in einer Pressemitteilung berichten. „Die Not in rheinland-pfälzischen Tierparks ist groß, daher fordern wir eine Erleichterung bei Auszahlung der Futterhilfen“, sagen Tobias Vogt und Landtagsvizepräsident Hans-Josef Bracht, die sich in den Tierparks Rheinböllen und Bell über die aktuelle Lage informiert haben. Im Gegensatz zu Tierparks in anderen Bundesländern blieben die Tore in Rheinland-Pfalz für Besucher geschlossen. Kosten für Futter, Tierarzt und Personal liefen aber weiter.