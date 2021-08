CDU-Kommunalpolitiker war seit 1980 im Verwaltungsdienst

Michael Ortseifen war seit September 1997 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wirges. Am 4. November 1958 in Nentershausen geboren, machte er 1978 sein Abitur an der Tilemannschule in Limburg und studierte nach seiner Bundeswehrzeit von 1981 bis 1984 an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen.