Archivierter Artikel vom 03.06.2020, 22:58 Uhr

Man werde bei dem Kongress die junge Generation in Videos zu Wort kommen lassen und sie in sozialen Netzwerken befragen. In der Planung sind außerdem große Events, um stärker auf die Probleme der „Generation Corona“ aufmerksam zu machen. Baldauf verweist auf erste Studien, wonach junge Menschen künftig mit bis zu 3 Prozent geringeren Gehältern rechnen müssen. Eine Folge der Krise. „Wir müssen stärker auf die einzelnen, schwächeren Schüler achten, die bessere Betreuung brauchen“, sagt Baldauf. zca