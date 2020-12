CDU will bei der Landtagswahl 35 Prozent erreichen 100 Tage vor der Landtagswahl hat sich die CDU Rheinland-Pfalz vorgenommen, mindestens 35 Prozent der Stimmen zu gewinnen. „Das ist unser Ziel, wir sehen es auch als realistisch an“, sagte Spitzenkandidat Christian Baldauf. Die CDU will am 23.

Januar ihr Wahlprogramm beschließen, das neben einem übergreifenden Programm auch 14 Regionalteile enthalten soll. Gewählt wird am 14. März. Mit Blick auf die vergangenen 30 Jahre mit SPD-geführten Regierungen in Rheinland-Pfalz sagte Generalsekretär Gerd Schreiner: „Bei aller Liebe, irgendwann reicht's!“ Er zog eine Linie von der Nürburgring-Affäre unter dem ehemaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck über die Probleme beim Flughafen Hahn bis zur „Willkür bei Beförderungen in den Ministerien“ mit Bezug auf rechtswidrige Beförderungen im Umweltministerium. „Darum wollen wir einen Regierungswechsel.“