Rheinland-Pfalz

Die Corona-Zahlen explodieren, gleichzeitig stehen in nur drei Monaten die Abiturprüfungen in Rheinland-Pfalz bevor – die CDU-Opposition schlägt deshalb nun vor, zu prüfen, ob die Abiturprüfungen 2021 nicht in den Frühling oder Sommer verlegt werden können. „Im Januar beginnen die ersten Abiturprüfungen, das ist nicht mehr allzu lange hin“, sagte CDU-Spitzenkandidat und Fraktionschef Christian Baldauf. Die Schüler bräuchten jetzt „Klarheit und Verbindlichkeit in der Vorbereitung und sicher kein Corona-bedingtes Prüfungsdilemma“.