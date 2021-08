CDU fordert drei Corona-Tests pro Woche an den Schulen

Zu Beginn des neuen Schuljahres am kommenden Montag fordert die CDU-Fraktion unter anderem drei wöchentliche Corona-Tests. Auch an den Schulen müsse die 3G-Regel gelten, dass alle geimpft, genesen oder getestet seien, sagte am Donnerstag der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf. Das Bildungsministerium sieht zum Start des Schuljahrs 2021/22 zwei Tests pro Woche vor.